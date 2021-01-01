Hunter.kiev.ua

Наличие сада в частном секторе, занятие бизнесом (выращивание фруктов и овощей, цветов, саженцев деревьев) требует индивидуального подхода со стороны владельца. Кроме закупки рассады и подготовки земельного участка, большое внимание уделяется типу орошения. В зависимости от требований, оно может быть ручным и автоматизированным.

Первый вариант - самый простой, т.к. требуется только источник воды, шланга и пользователь, который будет выполнять полив. Второй является современным решением вопроса орошения, поскольку применяются контроллеры, оросители, накопительные емкости и т.д.

Наш интернет-магазин в Киеве является официальным дистрибьютором американской компании “Хантер” (производитель ирригационного оборудования). Прямые поставки без посредников гарантируют наличие товара на складах - оформить заказ можно оптом и в розницу.

Ассортимент постоянно обновляется - клиенты могут первыми ознакомиться с новинками от производителя в удобное время.

Почему системы автоматического полива популярны

Что предлагает “Hunter.kiev.ua” покупателям

Магазин ирригационного оборудования “Хантер” в Киеве предоставляет возможность купить следующие виды продукции:

- Электромагнитные клапаны Hunter - краны с электрическим приводом, которые обеспечивают подачу воды к нужному участку автономной системы орошения. Управляются данные устройства контроллером, который подает сигнал на открытие. Основным элементом электрического крана является соленоид - катушка, обеспечивающая притягивание запорного клапана. Предложены устройства с различной пропускной способностью и размерами подключений к трубопроводу. В данном ассортименте также предложены такие элементы конструкции электрических кранов, как соленоиды (электромагнитные катушки) с питанием 9В и 24В для различных моделей клапанов.

- Контроллеры для полива Hunter - электронные блоки, обеспечивающие управление и контроль за работой автоматической системы полива. Предлагаются модели с поддержкой различного количества зон. В ассортименте контроллеры для наружного и внутреннего использования - с защитными крышками и без них. Дополнительно представлены комплектующие - модули расширения количества зон, сменные панели, трансформаторы (блоки питания). Имеются модели ЭБУ с беспроводной связью - управлять устройством можно при помощи телефона со специальным установленным приложением.

- MP Rotator Hunter - форсунки для полива, применяются в системах автоматического орошения. В ассортименте предлагаются модели с различными углами регулировки сектора полива - от 0 до 360 градусов. Имеется возможность настройки длины струи, что гарантирует орошение в любых местах, даже самых труднодоступных. Каждая модель имеет собственную цветовую маркировку, что упрощает ее поиск форсунки на участке земли. Также представлены ротаторы с одностороннем поливом - справа, слева, впереди. Оросители от данного производителя отличаются прочностью и надежностью, что гарантирует большой эксплуатационный ресурс.

- Сопла спрей Hunter - сменный элемент любой автономной системы полива. Сопла Хантер изготовлены из прочного полимера, что обеспечивает большой рабочий ресурс. Кроме этого, пластиковый корпус исключает образование коррозийных процессов. Сопла способны охватить любой угол орошения - 0-360 градусов и являются универсальным средством для полива любого ландшафта. Используются такие устройства для обеспечения водой любых зеленых насаждений.

- Сопла баблер Hunter - разновидность форсунок для автоматических систем орошения цветов, деревьев и кустарников. Устройства обеспечивают постоянное давление на выходе, что актуально для любых систем автоматического полива. Предложены модели с различной пропускной способностью, что позволит настроить оптимальный расход воды. Материалом для изготовления служит пластик, что исключает возникновение коррозийных процессов и обеспечивает большой рабочий ресурс.

- Дождеватели Hunter - тип оросителей, которые выполняют орошение зеленых насаждений в садах, на клумбах или в теплицах. Способ полива максимально приближенный к настоящему дождю, что обеспечивает качественное снабжение влагой растений. Особенность предложенных изделий - наличие подвижной части, которая выдвигается для проведения процесса полива. Также предлагаем дополнительные компоненты и расходники - удлинители штока, обратные клапаны и фильтры (обеспечат очистку воды от механических примесей). Предлагаем роторные и веерные оросители, что позволяет выбрать оптимальный способ полива.

- Датчики Hunter - оборудование для отслеживания различных показателей и атмосферных явлений. Предлагаем следующие виды продукции - датчики дождя, солнца, ветра, мороза, уровня влажности, протока и расхода воды. В наличии имеют проводные и беспроводные модели для автоматических оросительных систем.

Кроме этого, реализуем большой выбор вспомогательного оборудования Хантер - шарнирные колени, гибкие трубы, пусковые комплекты и фильтры для них. Это позволяет выполнять техническое обслуживание автоматических систем полива и поддерживать их работоспособность и функционал.

Выбор варианта покупки

Вся предлагаемая продукция может быть приобретена оптом и в розницу. Это удобно для любого покупателя, будь-то частное использование или коммерческое направление. Такой вариант позволяет правильно распорядиться имеющимся бюджетом.

Чем больше количество товара покупается, тем больше скидка на него предоставляется - отличное предложение для коммерции, т.к. заказ оптом позволяет сэкономить деньги.

Весь товар сертифицирован и имеет соответствующие документы, подтверждающие его качество. Предоставляются покупателю при его запросе, независимо от интересуемой модели.

Немного о компании “Hunter”

Американская компания “Хантер” основана в 1981 году и занимается производством ирригационного оборудования. Она занимает одно из лидирующих мест в мире по изготовлению качественного оснащения для систем автоматического полива - в этом успели убедиться сотни тысяч покупателей.

Проработанность каждой изготавливаемой модели обусловлена индивидуальным подходом к поставленной задаче, т.к. все изделия проходят испытания на соответствие заданным характеристикам.

Предложенный ассортимент позволяет любому пользователю создать систему автоматического полива согласно требованиям и пожеланиям. Использование качественных и безопасных материалов гарантирует надежность и большой эксплуатационный ресурс изделий, независимо от сферы их использования.

Что выделяет продукцию Hunter

К преимуществам предложенных товаров нужно отнести:

Безопасная эксплуатация - при изготовлении используются качественные материалы и комплектующие, не выделяющие вредных веществ.

Надежность, проверенная временем - на всю продукцию производитель Хантер предоставляет гарантию.

Не нужно особых навыков для использования - пользователю достаточно следовать инструкции (особенно относится сложных устройств). К примеру, запрограммировать контроллер Hunter не составит никакого труда, т.к. вся информация относительно этого процесса указана в руководстве.

Практичность ирригационного оборудования Хантер - основное, за что пользователи ценят оснащение для систем автоматического полива.

Рекомендации при эксплуатации оборудования Хантер

Соблюдение простых и несложных правил обеспечит большой рабочий ресурс оснащения, независимо от сферы его использования. Общие советы относительно использования ирригационного оснащения Hunter:

Выполнять установку оборудования нужно в соответствии с инструкцией. Дополнительно можно запросить помощь у мастеров-монтажников. Это обеспечит быстрый монтаж и возможность оперативного создания системы автоматического полива.

Использовать оснащение только по прямому назначению - одно из условий долговечной эксплуатации.

При возникновении поломок или обнаружении дефектов (сразу после получения товара) нужно обратиться в сервисный центр для ремонта. Самостоятельно выполнять ТО не рекомендуется, т.к. отсутствие навыков, знаний и инструментов, кроме тех случаев, где произвести замену детали можно своими руками (например, сменить соленоид в электромагнитных клапанах Хантер ).

К сведению. При повреждении оборудования путем неправильной установки или транспортировке без соблюдения правил, гарантия от производителя аннулируется. Это нужно помнить в процессе оформления заказа.

Самостоятельно заниматься ремонтом ирригационного оборудования не рекомендуется, т.к. незнание, отсутствие инструментов и навыков могут привести к полной потере работоспособности. Поручать это нужно мастерам-ремонтникам, которые предоставят гарантию на проделанную работу. Особенно это касается сложного оснащения (контроллеры, датчики, электрические клапаны Хантер ) - должно учитываться пользователем.

Интернет-магазин “Хантер” в Киеве - надежный поставщик оборудования для полива

Наш магазин оборудования “Hunter“ для систем автоматического полива от американского производителя - идеальный способ получить качественного ирригационное оборудование по выгодным ценовым предложениям.

Прямые поставки от изготовителя/официальных дистрибьюторов без посредников гарантируют наличие товара на складах - оформить заявку можно в удобное время. Кроме этого, обеспечиваем возможность заказать товар в розницу или оптом, что актуально для коммерческого направления и частного пользования.

К преимуществам нашей компании нужно отнести:

Оперативная доставка по всей территории Украины, независимо от удаленности покупателя. Транспортировка выполняется проверенными транспортными компаниями и “Новой Почтой, Justin”. Жители столицы и соседних городов могут самостоятельно забрать продукцию, что позволит сэкономить на расходах.

Проработанная политика формирования стоимости - выгодные цены на весь ассортимент товаров. Акции и скидки для покупателей. Постоянные заказчики могут рассчитывать на специальные предложения.

Помощь при выборе и оформлении заявки - менеджер ответит на вопросы удобным для Вас способом (телефон, электронная почта, онлайн-чат или при личном общении).

Сервисное обслуживание - принимаем к сведению пожелания клиента.

Оперативная помощь при возникновении вопросов - получить консультацию возможно удобным способом.

К сведению. Интернет-магазин “Хантер” в Киеве продает качественную и работоспособную продукцию. При прибытии на наши склады, товар проверяется сотрудниками на отсутствие дефектов и повреждений, которые могли образоваться в процессе транспортировки.

Это делает нас лидером среди других поставщиков ирригационного оборудования для систем автоматического полива. Объясняется это тем, что продукция поставляется от изготовителя по заводским ценам - гарантируем отсутствие накруток.

Где применяется автоматизированный полив и его достоинства

Используется такой способ орошения в любых местах, где планируется выращивание зеленых насаждений. Обоснованным применение АП будет при наличии большого количества теплиц (коммерция, частное пользование), фруктовых садов, газонов (гольф), парков и скверов.

Такая универсальность делает системы автоматического полива востребованными среди пользователей, обеспечивая дополнительное свободное время. Кроме этого, использование современных технологий позволяет управлять орошение при помощи смартфона или планшета (некоторые модели контроллеры Хантер имеют возможность подключения к “умному дому”).

Большим преимуществом такой системы орошения является возможность ее быстрого демонтажа для последующего хранения. Разобрать систему можно в кратчайшие сроки, не тратя большое количество денег. Верно упаковав каждый компонентов, можно добиться высокого уровня будущих работ после длительного хранения.

После хранения, систему полива нужно тщательно проверить (испытание в работе, визуальный осмотр) - гарантия получения работоспособного оснащения для автополива.

В сравнении с ручным орошением, автоматический полив обладает следующими достоинствами:

Минимальное вмешательство человека в работу - от пользователя требуется только правильно создать проект, выполнить его монтаж, а также настроить параметры работы.

Полная автоматизация - могут быть установлены различные датчики , которые будут следить за погодными условиями, тем самым, исключая лишний расход воды. К примеру, при наличии датчика дождя и его срабатывании, система автополива прекратит орошение, экономя воду.

Возможность задавать нужные настройки - электронные блоки управления могут хранить необходимое количество ранее заданных программ в памяти, что дает возможность выбрать подходящую на конкретный промежуток времени. Можно отрегулировать любой показатель, начиная от времени подачи воды и заканчивая установкой паузы (не нужно забывать о функции автоматического включения/отключения, полива нужного сектора и т.д.).

Создание проекта любой сложности - предложенный ассортимент оборудования для полива Хантер позволяет спроектировать СП в соответствии с ожиданиями пользователя и отличительными чертами земельного участка.

Простая замена комплектующих - при выходе из строя любого элемента системы орошения, его можно заменить аналогичным, выполнив только работы по демонтажу старого и установке нового компонента.

Возможность создать систему орошения с учетом особенностей зеленых насаждений и участка земли. В первом случае - количество воды, потребляемое растением, тип полива (спрей, капли), во втором - перепады уровня земли, что приводит к изменению давления воды внутри системы полива.

К сведению. Для обеспечения постоянного давления воды можно использовать дополнительные насосные установки - выбор оборудования основывается на емкости резервуара и общего количества отдельных секторов полива.

Некоторые модели контроллеров имеют возможность подключения к беспроводным сетям, что делает эксплуатацию системы автополива удобной и не требующей особых навыков со стороны обслуживающих специалистов.

От правильно составленного проекта будущей оросительной системы зависит эффективность полива - одна и гарантий получения необходимого результата.

Преимущества предложенного ассортимента

Обновление выполняется на регулярной основе - наши клиенты имеют возможность первыми ознакомиться с новинками от американского производителя.

Предлагаем только качественный товар - гарантия отсутствия дефектов/повреждений, полная работоспособность продукции (проверяется после поступления на склады).

Товар всегда в наличии - заказать можно в любом количестве.

Предоставляем гарантию на продукцию.

Подробную информацию касательно товара может предоставить менеджер - связаться с ним можно в удобное время и подходящим способом. Каждая продукция имеет подробное описание, что позволяет за минимум времени получить нужные данные (технические характеристики, описание и т.д.).

При покупке автоматической системы можно забыть о лишних тратах, т.к. применяемые в процессе ее создания комплектующие имеют большой рабочий ресурс, что позволяет быть уверенным в том, что СП прослужит не один год.

Каждый из предложенных товаров имеет свои требования касательно транспортировки и условий хранения - это нужно принимать к сведению пользователю. Соблюдение этих простых правил увеличит рабочий ресурс изделия в разы.

“Хантер” - надежный партнер, проверенный временем

Главная причина для сотрудничества с нами - возможность приобретать качественное ирригационное оснащение для полива с гарантией от производителя. Поставки продукции выполняются напрямую без привлечения посредников, что положительно сказывается на формировании стоимости - цена выгодная для каждого покупателя. Отличительная особенность магазина заключается в предложении большого диапазона стоимости - розничная цена отличается от оптовой (чем больше заказ, тем выгодней стоимость).

Такая политика ценообразования делает интернет-магазин “Хантер” идеальным решением для любых покупателей.

Как заказать оборудование “Хантер”

Чтобы купить оснащение Hunter для автоматического полива по выгодной цене в Киеве с доставкой в любой город Украины, от клиента потребуется следующее:

Связаться с менеджером (лично приехать к нам в офис, телефонный звонок, электронная почта, онлайн-чат).

Обсудить условия заказа - место доставки, способ оплаты (карта, наличные), стоимость. Рекомендуется предоставлять достоверную информацию, т.к. это исключит проблемы с транспортировкой и оплатой.

Далее менеджер предоставит информацию о времени получении заказа и месте выдачи (если доставка выполняется “Новой Почтой , Justin” или другой транспортной компанией).

Требуется качественное оборудование для автоматических оросительных систем? Доверьтесь нам - получите ирригационное оснащение от американского производителя Хантер по выгодным ценам с доставкой по всей территории Украины. По запросу покупателя предоставляем сертификаты качества от изготовителя